Стоимость флагмана вполне соответствует его статусу.

В свое время самой дорогой моделью марки из Ингольштадта был суперкар Audi R8, и его время прошло. Сегодня самые мощные модели Audi чаще имеют кузова типа универсал. А самым мощным из них является кроссовер RS Q8.

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Несмотря на то, что Audi RS Q8 приходится "близким родственником" Lamborghini Urus, стартовый ценник в $ 113 995 на рынке США не кажется слишком высоким. Тем более, что среди конкурентов есть и более дорогие машины.

Так, 617-сильный BMW X6M Competition стоит от $ 118 595, 575-сильный Range Rover Sport SVR обойдется минимум в $ 115 795, цены на 541-сильный Porsche Cayenne Turbo Coupe начинаются от $ 131 450 и только 577-сильный Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe стоит ровно столько же – $ 113 995, без дополнительных опций.

Фото: Audi RS Q8 / Audi

За свои деньги Audi RS Q8 предлагает производительность в 591 лошадиную силу и 800 ньютон-метров крутящего момента, которые поступают от 4-литрового твин-турбо V8 и автоматической трансмиссии на 8 передач. Полный привод quattro и высокая мощность обеспечивают кроссоверу ускорение от 0 до 100 км/ч за 3,7 секунды, а также статус самого быстрого кроссовера Нюрбургринге со временем прохождения круга в 7:42.2.

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