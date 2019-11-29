Топовый кроссовер из Ингольштадта отобрал титул Mercedes-AMG GLC 63 S.

Еще до официальной премьеры в Лос-Анджелесе Audi RS Q8 2020 занял трон короля "Северной петли". Настоящий "властелин колец" среди кроссоверов.

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Круг Нюрбургринга RS Q8 проехал за 7 минут и 42,2 секунды. Результат оказался на семь секунд лучшим, чем недавнее достижение Mercedes-AMG GLC 63 S.

Спортивное подразделение Audi оснастил RS Q8 четырехцилиндровым турбомотором V8 от спортивного универсала RS6 Avant. Производительностью в 600 л.с. и 800 Нм. В паре с ДВС выделили 48-вольтовый стартер-генератор с рекуперацией энергии, умный "старт-стоп", 8АТ и полный привод со спортивным дифференциалом на задней оси. Все это обеспечивает горячему кросс-купе ускорение до 100 км/ч всего 3,8 секунды. К третьей (!) сотне на спидометре RS Q8 добирается через 13,7 секунд, после старта с места. Чтобы сделать это, нужно заказать дополнительную опцию, которая снимает ограничения максималки с 250 км/ч.

Фото: Audi RS Q8 2020 / Audi

Суперкросовер Audi оснащается пневматической подвеской с адаптивными амортизаторами и активными стабилизаторами поперечной устойчивости. Клиренс может варьироваться в диапазоне 90 мм и умеет работать в нескольких заданных режимах. Стандартными для модели являются 22-дюймовые диски, а 23” можно за доплату. За ними устанавливаются 420-миллиметровые композитные диски с 10-поршневыми суппортами на передней оси и 370-миллиметровые на задней. Опционные керамические тормоза – до 440 мм.

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