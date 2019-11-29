Топовий кросовер з Інгольштадту відібрав титул у Mercedes-AMG GLC 63 S.

Ще до офіційної прем’єри у Лос-Анджелесі Audi RS Q8 2020 посів трон короля “Північної петлі”. Справжній “володар кілець” серед кросоверів.

Дивіться також: Маленький Форд виставили на 402 метри проти двох великих Мерсів (відео)

Коло Нюрбургрінга RS Q8 проїхав за 7 хвилин і 42,2 секунди. Результат виявився на сім секунд кращим, ніж нещодавнє досягнення Mercedes-AMG GLC 63 S.

Спортивний підрозділ Audi оснастив RS Q8 чотирициліндровим турбомотором V8 від спортивного універсала RS6 Avant. Продуктивністю у 600 к.с. і 800 Нм. В парі з ДВЗ виділили 48-вольтовий стартер-генератор з рекуперацією енергії, розумний “старт-стоп”, 8АТ і повний привід зі спортивним диференціалом на задній осі. Усе це забезпечує гарячому крос-купе прискорення до 100 км/год всього 3,8 секунди. До третьої(!) сотні на спідометрі RS Q8 добирається через 13,7 секунд, після старту з місця. Аби зробити це, потрібно замовити додаткову опцію, яка знімає обмеження максималки з 250 км/год.

Фото: Audi RS Q8 2020 / Audi

Суперкросовер Audi оснащується пневматичною підвіскою з адаптивними амортизаторами і активними стабілізаторами поперечної стійкості. Кліренс може варіюватись в діапазоні 90 мм і вміє працювати в кількох заданих режимах. Стандартними для моделі є 22-дюймові диски, а 23” можна замовити за доплату. За ними встановлюються 420-міліметрові композитні диски з 10-поршневими супортами на передній осі і 370-міліметрові на задній. Опційні керамічні гальма – до 440 мм.

Також цікаво: Європейці назвали фіналістів конкурсу "Автомобіль року" і збираються обрати кращого з кращих