Три автомобиля совершенно разных классов, но со спортивным характером, словно случайно встретились на светофоре.

Авторы канала Carwow знают, что такое нестандартный подход и каждый раз пользуются им при выборе соперников для очередного выпуска своего шоу.

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Ford Focus RS с 2,3-литровым четырехцилиндровым турбомотором имеет производительность в 350 лошадиных сил. Однако в выпуске представлена ​​радикальная тюнинговая версия модели от ателье Mountune с апгрейдами мотора примерно на 15 тысяч долларов, что обеспечило хэтчбеку максимальную мощность в 520 лошадиных сил и 700 ньютонметров крутящего момента.

Против него на прямую выставили 585-сильный полноприводный “Гэлик" Mercedes-AMG G63 и 612-сильный универсал Mercedes-AMG E63 S. Имеет ли легкий, но более слабый хэтчбек шансы победить мощных и тяжелых соперников? Ведущий надеется, что его Focus RS имеет неплохие шансы.

Заезд на ускорение на четверти мили универсал E63 выполнил за 11,2 секунды, G63 прошел 402 метра за 12,4 секунды, а Focus RS понадобилось 12,5. Повторный заезд не изменил позицию автомобилей.

В тесте на торможение победителем оказался E63. На втором месте оказался тюнингованный спорт-хэтч, а G63 останавливался дольше всех.

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