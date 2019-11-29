Три автомобіля зовсім різних класів, але зі спортивним характером, немов випадково зустрілись на світлофорі.

Автори каналу Carwow знають, що таке нестандартний підхід і щоразу користуються ним, при виборі суперників для чергового випуску свого шоу.

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Ford Focus RS з 2,3-літровим чотирициліндровим турбомотором має продуктивність у 350 кінських сил. Однак у випуску представлена радикальна тюнінгова версія моделі від ательє Mountune з апгрейдами мотора приблизно на 15 тисяч доларів, що забезпечило хетчбеку максимальну потужність у 520 кінських сил і 700 ньютонметрів крутного моменту.

Проти нього на пряму виставили 585-сильний повнопривідний “Гелік” Mercedes-AMG G63 та 612-сильний універсал Mercedes-AMG E63 S. Чи має легкий, але слабкіший хетчбек шанси перемогти потужніших і важчих суперників? Ведучий сподівається, що його Focus RS має непогані шанси.



Заїзд на прискорення на чверті милі універсал E63 виконав за 11,2 секунди, G63 пройшов 402 метри за 12,4 секунди, а Focus RS знадобилось 12,5. Повторний заїзд не змінив позиції автомобілів.

У тесті на гальмування переможцем виявився E63. На другому місці опинився тюнінгований спорт-хетч, а G63 зупинявся довше всіх.

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