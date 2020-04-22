Раритет буквально врос в землю.

Спортивное купе Shelby припарковали на заднем дворе дома еще в 1981 году и с тех пор об автомобиле "забыли". Пока на него не наткнулась команда искателей автомобильных сокровищ.

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Ребята с Signature Auto Classics решили спасти машину и вернуть ее к жизни. Shelby Mustang GT350-H 1966 года выпуска – это специальная ограниченная серия модели, выпущенная для прокатной компании Hertz. Shelby American выпустила 936 таких машин, Hertz предлагала клиентам, как Shelby Mustang GT350 Rent-A-Racer. Арендовать спорткар на сутки клиенты могли за $19,95.

По неясным причинам, владелец автомобиля оставил его во дворе, даже не накрыв тентом. После десятилетий простоя под открытым небом Mustang имеет совсем неприглядный вид, однако специалисты Signature Auto Classics обещают вернуть ему надлежащий вид. После реставрации стоимость машины составит около 300 тысяч долларов.

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