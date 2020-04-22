В Хмельницком нашли настоящую коллекцию ретро-автомобилей. На автобазе среди гаражей под открытым небом стоят десятки машин 50-70-х годов.

Большинство авто – советская классика разных годов выпуска. Это многочисленные Волги ГАЗ-21, Москвичи, Победы, Запорожцы. Самым дорогим является, пожалуй, ГАЗ-12 ЗИМ. Кроме того, можно заметить “инвалидку” СМЗ С-3Д и внедорожники ГАЗ-69.

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Также на кладбище авто присутствуют и несколько иномарок, причем довольно-таки редких в наши дни. Обращает на себя внимание польская сестра Победы – Warszawa. Кроме того, на фото узнаются немецкие Trabant и Wartburg.

Судя по состоянию автомобилей, за ними давно уже никто не смотрит. Некоторые машины в приличном состоянии, остальные уже сильно проржавели.

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