Первые участники фестиваля OldCarLand-2019 уже начали занимать свои места на площадках Музея авиации в Жулянах. Главная тема осеннего форума сразу обозначила себя.

Официальные дни фестиваля OldCarLand – грандиозного слета фанатов технического ретро – заявлены как 4 – 6 октября, но самые неравнодушные ретрофаны начали подтягиваться на ул. Медовую, 1 в Киеве с утра 3- го числа.

Отечественная ретроклассика на OldCarLand тоже не пасет задних, тем более, реставраторы поготовили к фестивалю новые уникальные автомобили.

В этот раз главная тема праздника – американский автопром со всеми его особенностями, достижениями и несуразностями. Поэтому на традиционных “заглавных” местах экспозиции будет стоять именно заокеанская классика. И первые представители ее заняли свои места ранним утром в четверг. Это Ford Mustang в кузове кабриолет и Plymouth Cuda 1971 года, тоже с мягким верхом.

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В течение дня на свои козырные позиции прибудут и остальные экспонаты заглавной тематики - Cadillac Fleetwood 1959 г., Cadillac DeVille 1966 г., Ford T (1908-1927 гг.), Ford A (1927 – 1931 гг.) и многие другие. Причем участники американской экспозиции ожидаются не только из самых разных регионов Украины, но и из-за рубежа. Например. Коллективный гость фестиваля - белорусский клуб коллекционеров американских машин “АвтоАмерика”.

Это в Америке “Мустанг” и ему подобные спорткары свысока называют пони-карами. По европейским понятиям все “американцы” достаточно крупные.

Заполняют свои места и другие участники – как клубы, так и одиночные частные владельцы ретрокаров. Как обычно, под размещение основной массы автомобилей организаторы в лице клуба технической классики OldCarServiсe вместе с Государственным музеем авиации отводят площадки с бомбардировщиками и вертолетами. Многочисленные фуд-корты уже размещаются среди истребителей и пассажирских лайнеров, а также на зеленой зоне неподалеку от озера.

Реставраторы компании-организатора “ОлдКарЛенда” – мастерская OldCarServiсe – подготовила специально к осеннему фестивалю такой Ford Capri MkIII.

Самые нетерпеливые зрители сейчас заняты разведкой – в соцсетях и “на натуре” – когда же привезут и будут разгружать гоночный тягач КрАЗ-5460 с форсированным танковым двигателем. Недавно восстановленный болид обычно съезжает с трейлера своим ходом, и чтобы услышать звук его тысячесильного дизеля, стоит потратить некоторые усилия. Хотя такая возможность наверняка будет у всех посетителей.

Для посетителей территория фестиваля открыта 4 – 6 октября с 9.00 до 19.00. Цена билета 150 грн., детям до 12 лет и участникам боевых действий вход на территорию Музея авиации безплатный.

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