Как всегда в первые выходные октября OldCarLand соберет поклонников ретро на грандиозный форум в Музее авиации в Жулянах. Организаторы крупнейшего в стране фестиваля техники обещают посетителям незабываемое времяпровождение.

Фестиваль OldCarLand уже давно известен как грандиозный слет фанатов технической культуры, в первую очередь – прошлых лет. Но организаторы – а это клуб технической классики OldCarServiсe – из года в год делают так, чтобы на площадках праздника интересно было всем – и технарям-мужчинам, и прекрасному полу, и детям.

Ведь OldCarLand – это не банальная выставка ретроавтомобилей, это масштабный форум с массой активностей: экскурсиями, викторинами, показом мод 1930 – 1950-х годов, ретро-ралли, торговыми рядами и отдельными тематическими экспозициями.

Читайте также: Как правильно вложить деньги в ретроавтомобиль

Например, только здесь можно увидеть собрания ретровелосипедов, мотоциклов, оружия, одежды. Ну и конечно, все это на фоне десятков самолетов и вертолетов из собрания Государственного музея Авиации – одного из крупнейших в мире.

Больше всего зрителей собирают конкурс элеганции – конкурс костюмированных презентаций ретротехники и исторические реконструкции боевых действий, эпизодов армейского быта разных эпох. В этом году на осеннем “Олдкарленде” помимо прочего запланировано совсем уж необычное действо – реконструкция бейсбольного матча 1940-х годов.

Из прочих изюминок OldCarLand-2019 – участие зарубежных клубов со своими историческими автомобилями. В частности, в гости ждут белорусский клуб коллекционеров американских машин “АвтоАмерика”. Собственно, тема заокеанской классики будет одной из основных в этот раз, зрителям будут представлены Cadillac Fleetwood 1959 г., Cadillac DeVille 1966 г., Plymouth Cuda 1971 г., Ford T (1908-1927 гг.) Ford A (1927 – 1931 гг.).

Читайте также: Самые интересные ретрособытия-2019

Из ранее неизвестных публике автомобилей в Жулянах покажут гоночный Riley 1933 г.– автомобиль славной британской марки, давно уже не существующей, но когда-то знаменитой своими неординарными моделями.

В экспозиции будет представлен еще один болид – в этот раз отечественный – седельный тягач КрАЗ-5450, специально построенный для кольцевых гонок в 1990-е годы. Гоночный грузовик укомплектован танковым дизелем и в свое время даже участвовал в заездах Чемпионата мира.

Локация фестиваля открыта для гостей 4 – 6 октября с 9.00 до 19.00. Билет стоит 150 грн, детям до 12 лет и участникам боевых действий вход на территорию Музея авиации безплатный. Больше информации про билеты и программа активностей фестиваля тут.

Читайте также: Закон про ретро: для чего нужен и что решает