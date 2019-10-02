Як завжди в перші вихідні жовтня OldCarLand збирає шанувальників ретро на грандіозний форум в Музеї авіації в Жулянах. Організатори найбільшого в країні фестивалю техніки обіцяють відвідувачам незабутнє проведення часу.

Фестиваль OldCarLand вже давно відомий як грандіозний зліт фанатів технічної культури, в першу чергу – минулих років. Але організатори – а це клуб технічної класики OldCarServiсe – з року в рік роблять так, щоб на майданчиках свята цікаво було всім – і технарям-чоловікам, і прекрасній статі, і дітям.

Адже OldCarLand – це не банальна виставка ретроавтомобілів, це масштабний форум з масою активностей: екскурсіями, вікторинами, показом мод 1930 – 1950-х років, ретро-ралі, торговими рядами і окремими тематичними експозиціями.

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Наприклад, тільки тут можна побачити колекцію ретровелосипедів, мотоциклів, зброї, одягу. Ну і звичайно, все це на тлі десятків літаків і вертольотів із колекції Державного музею авіації – одного з найграндіозніших в світі.

Найбільше глядачів збирає конкурс елеганції – конкурс костюмованих презентацій ретротехніки і історичні реконструкції бойових дій, епізодів армійського побуту різних епох. У цьому році на осінньому "Олдкарленді" крім іншого заплановано зовсім вже незвичайне дійство – реконструкція бейсбольного матчу 1940-х років.

З інших родзинок OldCarLand-2019 – участь зарубіжних клубів зі своїми історичними автомобілями. Зокрема, в гості чекають білоруський клуб колекціонерів американських машин "АвтоАмерика". Власне, тема заокеанської класики буде однією з основних в цей раз, зокрема, глядачам будуть представлені Cadillac Fleetwood 1959 року, Cadillac DeVille 1966 року, Plymouth Cuda 1971 року, Ford T (1908-1927 рр), Ford A (1927-1931 рр).

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З раніше невідомих публіці автомобілів в Жулянах покажуть гоночний Riley 1933 року – автомобіль славної британської марки, давно вже не існуючої, але колись знаменитої своїми неординарними моделями.

В експозиції буде представлено ще один болід – цього разу вітчизняний КрАЗ-5450, спеціально побудований для кільцевих гонок в 1990-і роки. Гоночний КрАЗ укомплектований танковим дизелем і свого часу навіть брав участь в заїздах Чемпіонату світу.

Локація фестивалю відкрита для гостей 4-6 жовтня з 9:00 до 19:00. Квиток коштує 150 грн., дітям до 12 років та учасникам бойових дій вхід на територію Музею авіації безкоштовний. Інформація про квитки та програма заходів тут.

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