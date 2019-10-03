Перші учасники фестивалю OldCarLand-2019 вже почали займати свої місця на майданчиках Музею авіації в Жулянах. Головна тема осіннього форуму відразу позначила себе.

Офіційні дні фестивалю OldCarLand – грандіозного зльоту фанів технічного ретро – заявлені на 4-6 жовтня, але найбільш небайдужі ретрофани почали підтягуватися на вул. Медову, 1 в Києві з ранку 3-го числа.

Вітчизняна ретроклассика на OldCarLand теж не пасе задніх, тим більше, реставратори підготували до фестивалю нові унікальні автомобілі.

Цього разу головна тема свята – американський автопром з усіма його особливостями, досягненнями і неузгодженостями. Тому на традиційних "головних" місцях експозиції стоятиме саме заокеанська класика. І перші представники її зайняли свої місця рано вранці в четвер. Це Ford Mustang в кузові кабріолет і Plymouth Cuda 1971 року, теж з м'яким верхом.

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Протягом дня на свої козирні позиції прибудуть і інші експонати заголовної тематики – Cadillac Fleetwood 1959 р., Cadillac DeVille 1966 р., Ford T (1908-1927 рр.), Ford A (1927 – 1931 рр..) та інші. Причому учасники американської експозиції очікуються не тільки з самих різних регіонів України, але і з-за кордону. Наприклад, колективний гість фестивалю – білоруський клуб колекціонерів американських машин "АвтоАмерика".

Це в Америці "Мустанг" і йому подібні спорткари зверхньо називають поні-карами. За європейськими поняттями всі "американці" досить великі.

Заповнюють свої місця і інші учасники – як клуби, так і поодинокі приватні власники ретрокарів. Як завжди, під розміщення основної маси автомобілів організатори в особі клубу технічної класики OldCarServiсe разом з Державним музеєм авіації відводять майданчики з бомбардувальниками і вертольотами. Численні фуд-корти вже розміщуються серед винищувачів і пасажирських лайнерів, а також на зеленій зоні, неподалік від озера.

Реставратори компанії-організатора "ОлдКарЛенда" – майстерня OldCarServiсe – підготувала спеціально до осіннього фестивалю такий Ford Capri MkIII.

Найбільш нетерплячі глядачі зараз зайняті розвідкою – в соцмережах і "на натурі" – коли ж привезуть і будуть розвантажувати гоночний тягач КрАЗ-5460 з форсованим танковим двигуном. Нещодавно відновлений болід зазвичай з'їжджає з трейлера своїм ходом, і щоб почути звук його тисячапотужного дизеля, варто витратити певні зусилля. Хоча така можливість напевно буде у всіх відвідувачів.

Для відвідувачів територія фестивалю відкрита 4-6 жовтня з 9.00 до 19.00. Ціна квитка 150 грн., дітям до 12 років та учасникам бойових дій вхід на територію Музею авіації безкоштовний.

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