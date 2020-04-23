Єдиний і неповторний Pontiac Banshee XP-833 1964 року розроблявся General Motors, як суперник для Ford Mustang, під керівництвом легендарного Джона Делоріана. Роками він переходив з рук в руки і врешті опинився у дилера KIA та Nissan.

Нинішнього власника унікального прототипа звуть Ленні Наполі. Бізнесмен з Мілфорда, штат Коннектикут, торгує автомобілями KIA та Nissan. І колекціонує автомобілі Pontiac.

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Pontiac Banshee XP-833 був задуманий, як суперник для фордівського спорткара Mustang. Ідея полягала в тому, аби зробити його настільки ж потужним, як Corvette, але значно легшим – приблизно на 500 фунтів (227 кг). І творцям прототипа, під керівництвом Делоріана, вдалось досягти поставленої мети, однак спорткар так і не пустили в серійне виробництво, оскільки керівництво GM побоювалось внутрішньої конкуренції з Corvette.

Під горбатим капотом Banshee встановлений 3,7-літровий шестициліндровий мотор, під’єднани до чотириступінчатой механічної коробки передач з приводом на задні колеса. Головною ж особливістю прототипа був легкий кузов зі скловолокна, з яким це купе могло б обігнати Corvette C3.

Фото: унікальний прототип Pontiac Banshee XP-833 / Carscoops

На одометрі прототипа 1498 миль (2410 км) і зараз він знову шукає нового власника. Цікаво, що з часу останніх торгів, ціна автомобіля неймовірно виросла. За інформацією Carscoops, Ленні Наполі придбав купе у 2015 році на аукціоні Dragone Auction, хоча й не ясно, за скільки. Але відомо, що перед тим, у 2006 році, машину продавали на аукціоні Barrett-Jackson за 214 500 доларів. Тепер же Наполі вирішив продати Banshee за приголомшливі 750 000 доларів.

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