Единственный и неповторимый Pontiac Banshee XP-833 1964 года разрабатывался General Motors, как соперник для Ford Mustang, под руководством легендарного Джона Делориана. Годами он переходил из рук в руки и наконец оказался у дилера KIA и Nissan.

Нынешнего владельца уникального прототипа зовут Ленни Наполи. Бизнесмен из Милфорда, штат Коннектикут, торгует автомобилями KIA и Nissan. И коллекционирует автомобили Pontiac.

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Pontiac Banshee XP-833 был задуман как соперник для фордовского спорткара Mustang. Идея заключалась в том, чтобы сделать его столь же мощным, как Corvette, но значительно легче – примерно на 500 фунтов (227 кг). И создателям прототипа, под руководством Делориана, удалось достичь поставленной цели, однако спорткар так и не пустили в серийное производство, поскольку руководство GM опасалось внутренней конкуренции с Corvette.

Под горбатым капотом Banshee установлен 3,7-литровый шестицилиндровый мотор, подсоединенный к четырехступенчатой механической коробке передач с приводом на задние колеса. Главной же особенностью прототипа был легкий кузов из стекловолокна, с которым это купе могло бы обогнать Corvette C3.

Фото: уникальный прототип Pontiac Banshee XP-833 / Carscoops

На одометре прототипа 1498 миль (2410 км), и сейчас он снова ищет нового владельца. Интересно, что со времени последних торгов цена автомобиля невероятно выросла. По информации Carscoops, Ленни Наполи приобрел купе в 2015 году на аукционе Dragone Auction, хотя и не ясно, за сколько. Но известно, что перед тем, в 2006 году, машину продавали на аукционе Barrett-Jackson за 214 500 долларов. Теперь же Наполи решил продать Banshee за потрясающие 750 000 долларов.

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