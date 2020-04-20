Настоящая "убийца Сильвий".

Для создания боевой “коряги” сгодится любой автомобиль, без исключений. Вопрос лишь в том, сколько нужно приложить усилий, чтобы реализованный проект приносил удовольствие автору и окружающим. Как, например, вот эта дрифтовая Волга харьковчанина Виталия Чванина.

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Свой проект на базе ГАЗ 24-10 Виталий назвал “Цербер”, и он на сто процентов соответствует такому грозному адскому имени. Впрочем, от оригинальной “Волги” в нем осталось немного. В основе дрифт-кара лежит самодельная пространственная рама, которая является одним целым с внутренним каркасом безопасности.

Подвеска тоже почти полностью сделана самостоятельно и “заточена” под дрифт. Например, вместо сайлентблоков здесь использованы промышленные подшипники. Подвеска также полностью регулируемая и обеспечивает огромный выворот передних колес.



А в движение “Цербер” приводится “зубастым” 5-литровым мотором V8 от Ford с нагнетателем на 0,7 бар. Мощность агрегата составляет 350 сил и колоссальный крутящий момент. И все это на чистой механике – без электронного блока управления.

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