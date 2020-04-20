Справжня "вбивця Сільвій".

Для створення бойового “корча” згодиться будь-який автомобіль, без винятків. Питання лиш у тому, скільки потрібно докласти зусиль, аби реалізований проект приносив задоволення автору та оточуючим. Як, наприклад, ось ця дріфт-Волга харків’янина Віталія Чваніна.

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Свій проект на базі ГАЗ 24-10 Віталій назвав “Цербер” і він на сто відсотків відповідає такому грізному пекельному імені. Втім, від оригінальної “Волги” в ньому залишилось небагато. В основі дріфт-кара лежить саморобна просторова рама, що є одним цілим з внутрішнім каркасом безпеки.

Підвіска також майже повністю зроблена самостійно і “заточена” під дріфт. Наприклад, замість сайлентблоків тут використані промислові підшипники. Підвіска також повністю регульована і забезпечує величезний виворіт передніх коліс.



А в рух “Цербер” приводиться “зубастим” 5-літровим мотором V8 від Ford з нагнітачем на 0,7 бар. Потужність агрегата становить 350 сил та колосальний крутний момент. І все це на чистій механіці – без електронного блоку управління.

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