Аукционный дом "Сотбис" выставил на торги "Коллекцию Elkhart" - собрание машин, мотоциклов, трейлеров и памятных вещей, что принадлежали Наджибу Хану.

В прошлом году KeyBank подал в суд на владельца и руководителя компании Interlogic Outsourcing Inc. Наджиба Хана, обвинив его в присвоении около 100 миллионов долларов, в том числе, полученных от клиентов для уплаты налогов. Бизнесмену удалось избежать заключения, объявив о банкротстве, но не конфискации имущества.

Смотрите также: Уникальный прототип Джона ДеЛориана Pontiac Banshee выставлен на продажу дилером KIA

Согласно судебному постановлению, в собственности Хана находился 281 транспортное средство. Очевидно, не все они имеют особую ценность, поскольку аукцион RM Sotheby's сообщает, что Elkhart Collection включает "более 230 автомобилей, 30 мотоциклов, грузовиков, трейлеров и других коллекционных предметов".

Ценными экспонатами в собрании Хана считаются довоенные машины, такие как: Hudson 1917 года, Bugatti Type 35 1927 года, Auburn 851 1935 или туристический автобус White Model 706 Glacier National Park 1936 года. Среди младших раритетов особую ценность представляют Mercedes-Benz SL Gullwing в 1955 году, Ferrari 225 S Berlinetta в 1952 году, Fiat 8V 1953 года. Молодую эпоху в коллекции представляют такие машины, как DeLorean DMC-12, Ford Bronco или рестомод Ford Roadster. Полицейский Subaru 360 1970 года с "мультяшной" внешностью, о котором мы рассказывали ранее, также является частью коллекции.

Фото: автомобили с "Коллекции Elkhart" / RM Sotheby's

Торги состоятся в мае. Southbendtribune сообщает, что в документах о банкротстве Наджиба Хана указано, что совокупная стоимость его активов составляет 98 миллионов долларов, однако по постановлению суда его долг составляет более 126 миллионов.

Также интересно: Очень редкий Shelby Mustang GT350-H простоял во дворе 40 лет