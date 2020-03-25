В 1970-х крошечный автомобильчик с очень милым дизайном работал в полиции "машиной перехвата".

Этот “перехватчик”, что выглядит, как герой детского мультфильма, нес службу в органах правопорядка Новой Зеландии.

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Модель с индексом 360 компания Subaru начала выпускаться в далеком 1958 году, причем, по сути, этот автомобиль стал первой серийной легковой моделью в истории марки и позволил ей закрепить за собой статус автопроизводителя. За 12 лет фирма продала почти 400 тысяч таких машин.

В конце жизненного цикла модель Subaru 360 была зачислена на службу в полицию. Машина укомплектована штатным двухцилиндровым мотором с отдачей всего в 25 К. С., он работает в паре с четырехступенчатой механикой. Автомобиль продается в полном обмундировании – в оригинальной черно-белой ливрее транспортного департамента Новой Зеландии, “мигалкой” и сиреной. В комплекте даже есть пара оригинальных головных уборов местных полицейских.

Фото: полицейский Subaru 360 / Motor1

Торги будет проводить аукционный дом RM sotheby's, они состоятся 1 мая в Индиане. Ориентировочная сумма, которую рассчитывают выручить на аукционе, не называется, однако известно, что аналогичный полицейский Subaru 360 в 2010 году был продан за 16 500 американских долларов.

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