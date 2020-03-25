У 1970-х крихітний автомобільчик з надзвичайно милим дизайном працював у поліції "машиною перехоплення".

Цей “перехоплювач”, що виглядає, як герой дитячого мультфільму, ніс службу в органах правопорядку Нової Зеландії.

Дивіться також: Власник Ford Mustang назвав свій спорткар "Вірус" і отримав для нього номерний знак COV1D19

Модель з індексом 360 компанія Subaru почала випускати в далекому 1958 року, причому, по суті, цей автомобіль став першою серійною легковий моделлю в історії марки і дозволив їй закріпити за собою статус автовиробника. За 12 років фірма продала майже 400 тисяч таких машин.

Наприкінці життєвого циклу моделі Subaru 360 була зарахована на службу в поліції. Машина укомплектована штатним двоциліндровим мотором з віддачею всього у 25 к.с., він працює у парі з чотириступінчатою механікою. Автомобіль продається у повному обмундируванні – в оригінальній чорно-білій лівреї транспортного департаменту Нової Зеландії, “мигалкою” і сиреною. В комплекті навіть є пара оригінальних головних уборів місцевих поліцейських.

Фото: Subaru 360 1970 року випуску / Motor1

Торги проводитиме аукціонний будинок RM Sotheby's, вони відбудуться 1 травня в Індіані. Орієнтовна сума, яку розраховують виручити на аукціоні, не називається, однак відомо, що аналогічний поліцейський Subaru 360 у 2010 році був проданий за 16 500 американських доларів.

Також цікаво: Подорожуйте, залишаючись вдома: віртуальний тур 15 автомобільними музеями світу