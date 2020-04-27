Итальянский производитель суперкаров и марка Supreme выпустили совместную коллекцию вещей для поклонников скейтбординга и стильных богачей.

Automobili Lamborghini и американский стрит-стайл бренд Supreme выпустили совместную линейку одежды и вещей в цветах итальянских суперкаров.

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Пока одни богачи перекрашивают свои Lamborghini под Louis Vuitton, другие подбирают одежду под цвет машины. Supreme и Lamborghini предлагают облегчить выбор.

Supreme – марка, основанная звездой скейтбординга из Нью-Йорка Тайшон Джонсом, выпускает не только одежду и аксессуары, но и спортивное снаряжение. В первую очередь, скейтборды. И теперь на них вполне законно стоят логотипы Lamborghini, что делает их доступным четырехколесным транспортом с шильдиком "Ламбо". Впрочем, на низкие ценники рассчитывать не стоит.

Фото: коллекция Supreme Lamborghini / Supreme

"Lamborghini близкие дух и динамичность бренда Supreme, в этом мы очень похожи", – говорит Катя Басси, директор по маркетингу и коммуникациям Automobili Lamborghini. "В новой коллекции отражена философия Lamborghini, то есть спортивный дизайн и высокое качество в сочетании с неповторимым уличным стилем Нью-Йорка".

Коллекция доступна для заказа с 2-го апреля на сайте Supreme.

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