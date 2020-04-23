Просто напомним, что максимальная скорость крошечного немецкого ситикара – 135 км/ч.

Самое интересное, что водителю-нарушителю таки удалось “сбросить копов с хвоста"!

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История случилась возле города Феникс в штате Аризона. Как сообщает Fox 10 Pheonix, водителя Smart Fortwo, якобы заподозрили в краже в супермаркете Walmart, из-за чего в магазин вызвали полицию. Когда стражи порядка прибыли на место, они нашли его на парковке и, после короткого спора между ними, мужчина впрыгнул в свой автомобильчик и ушел.

Полицейские бросились в погоню, вызвали подкрепление и делали все, что нужно в таких случаях. Даже выставили на пути беглеца границу с металлическими шипами на дороге. Несмотря ни на что, Smart продолжал побег на своей «молниеносной скорости".

По неизвестным причинам преследование было прекращено офицерами. Не исключено, что они "пробили" владельца машины в своей базе и уже знали, кто он и где живет, поэтому решили прекратить погоню, чтобы не подвергать опасности других участников движения.

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