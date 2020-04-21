Не совсем обычная машина, не обычная автодорога и необычайная скорость.

Где еще, кроме немецких автобанов можно позволить гиперкару раскрыть свой потенциал? Тем более, что опустевшие автомагистрали без скоростных ограничений, буквально, провоцируют на это.

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Ferrari LaFerrari – первый гибрид итальянской марки, выпущенный еще в 2013 году. К 2016 году компания выпустила 500 таких машин, после чего построила еще около двух сотен открытых LaFerrari Aperta. Стоимость гиперкара составляла более 1,3 миллиона евро.

Гиперкар оснащен 6,3-литровым атмосферным V12 мощностью 800 сил, и парой электромоторов, которые поднимают производительность до 963 лошадиных сил. Комбинированный агрегат позволяет автомобилю выстреливать с места до первой сотни на спидометре менее чем за 3 секунды. Изнутри авто это выглядит действительно впечатляюще. Особенно, когда цифры на спидометре продолжают увеличиваться.

Под оглушительный рык своего V12, LaFerrari ускоряется по прямой с 217 км/ч и вплоть до трех сотен, после чего переключается на седьмую передачу и немного снижает темп на 330 км/час. Еще несколько секунд и заявленные производителем максимальные 349 км/ч промелькнули и исчезли с электронного спидометра. Водитель давит на акселератор и гиперкар продолжает набирать скорость вплоть до 372 км/час. Можно считать это неофициальным рекордом для дорожного автомобиля, хотя повторять увиденное настойчиво не советуем.

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