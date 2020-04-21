Не зовсім звичайна машина, не звичайна автодорога і надзвичайна швидкість.

Де ще, крім німецьких автобанів можна дозволити гіперкару розкрити свій потенціал? Тим більше, що спорожнілі автомагістралі без швидкісних обмежень, буквально, провокують на це.

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Ferrari LaFerrari – перший гібрид італійської марки, випущений ще у 2013 році. До 2016 року компанія випустила 500 таких машин, після чого збудувала ще близько двох сотень відкритих LaFerrari Aperta. Вартість гіперкара становила понад 1,3 мільйонів євро.

Гіперкар оснащений 6,3-літровим атмосферним V12 потужністю у 800 сил та парою електромоторів, які піднімають продуктивність до 963 кінських сил. Комбінований агрегат дозволяє автомобілю вистрілювати з місця до першої сотні на спідометрі менш, ніж за 3 секунди. Зсередини какпіта це виглядає справді вражаюче. Особливо, коли цифри на спідометрі продовжують збільшуватись.

Під оглушливий рик свого V12, LaFerrari прискорюється на прямий з 217 км/год і аж до трьох сотень, після чого перемикається на сьому передачу і трохи зменшує темп на 330 км/год. Ще кілька секунд і заявлені виробником максимальні 349 км/год промайнули і зникли з електронного спідометра. Водій тисне на акселератор і гіперкар продовжує набирати щвидкість аж до 372 км/год. Можна вважати це неофіційним рекордом для дорожнього автомобіля, хоча повторювати побачене наполегливо не радимо.

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