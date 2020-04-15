Зрелищное ДТП произошло несколько дней назад в Польше. К счастью, все участники остались живы.

В городке Рабиен (Rąbień) водитель не справился с управлением, вылетел на клумбу и, поднявшись на высоту около четырех метров влетел в церковную ограду.

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41-летний водитель автомобиля Suzuki Swift на большой скорости выехал на перекресток с круговым движением и использовав клумбу как трамплин взлетел в воздух. Сломал верхушку дерева, перелетел через памятник и остановился только возле церковной ограды.

Скорее всего водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Подтвердит или опровергнет эту информацию анализ крови. Сейчас водитель находится в больнице.

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