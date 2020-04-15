Вездеходность Jimny хорошо известна, и один водитель из Китая, похоже, нашел новое значение слова "внедорожник".

Надземный пешеходный переход – это точно не "путь" для автомобиля. Но если ты за рулем внедорожника с компактными габаритами и завидной проходимостью, почему бы не попробовать?

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Возможно, именно так думал водитель Suzuki Jimny из Китая, когда пропустил нужный поворот на трассе и решил не ехать до следующей развязки, а развернуться с помощью пешеходного мостика.

Реализовать задуманное ему удалось, однако удача в тот день была не на его стороне: водитель не только попался полицейскому на месте правонарушения, но и стал героем выпуска новостей на местном телевидении. А теперь о его приключениях рассказывают и за пределами Китая.

По сообщению South China Morning Post, владелец внедорожника был оштрафован на 200 юаней (777 гривен).

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