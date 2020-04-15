Всюдихідність Jimny добре відома, та один водій з Китаю, схоже, знайшов нове значення слова "позашляховик".

Надземний пішохідний перехід – це точно не “шлях” для автомобіля. Та якщо ти за кермом позашляховика з компактними габаритами і завидною прохідністю, чому б не спробувати?

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Можливо, саме так думав собі водій Suzuki Jimny з Китаю, коли пропустив потрібний поворот на трасі та вирішив не їхати до наступної розв’язки, а розвернутись за допомогою пішохідного містка.

Реалізувати задумане йому вдалось, однак вдача того дня була не на його боці: водій не лише попався поліцейському на місці правопорушення, а ще й став героєм випуску новин на місцевому телебаченні. А тепер про його пригоди розповідають і за межами Китаю.



За повідомленням South China Morning Post, власник позашляховика був оштрафований на 200 юанів (777 гривень).

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