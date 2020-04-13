Протягом двох років існування проетку “Зупини Лося” його активістам погрожували, ображали намагались бити та всіляко провокували.

У новому відео борців за порядок на столичних дорогах - добірка усього трешу, екшену та газових баталій, які траплялися з ними.

Активісти намагаються не влаштувувати свідомих провокацій і чемно просять порушників виправити їхнє порушення ПДР. А від тих, хто свідомо лізе у агресію, вони змушені захищатися.

Висновок простий - не порушуйте і не ставайте антигероями випусків “Зупини Лося”:

Нагадаємо, що в Києві евакуація авто продовжується, не дивлячись на карантин.