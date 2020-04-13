В течение двух лет существования проетка “Останови Лося” его активистам угрожали, оскорбляли, пытались бить и всячески провоцировали.

В новом видео борцов за порядок на столичных дорогах – подборка всего треша, экшена и газовых баталий, которые происходили с ними.

Активисты пытаются не устраивать сознательных провокаций и вежливо просят нарушителей исправить их нарушение ПДД. А от тех, кто сознательно прибегает к агрессии, они вынуждены защищаться.

Вывод простой – не нарушайте и не становитесь антигероями выпусков “Останови Лося”:

Напомним, что в Киеве эвакуация авто продолжается, не смотря на карантин.