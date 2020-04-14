Камеры автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения обещают запустить с 1 мая 2020 года, так что сейчас стоит вспомнить об ограничениях скорости и штрафах за нарушение скоростного режима.

Разрешенная скорость в пешеходной зоне – 20 км/час. В населенном пункте – 50 км/час. За городом – 90 км/час. На дорогах вне населенных пунктов, которые имеют несколько полос движения в одном направлении и отбойник – 110 км/ч. На автомагистралях – 130 км/час.

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Превышение установленной скорости менее чем на 20 км/ч считается нарушением, за которое штраф не предусмотрен. За превышение скорости более чем на 20 км/ч предусмотрен штраф в 255 грн. Более чем на 50 км/ч – 510 грн.

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