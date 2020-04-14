В списке есть игры для ПК, PlayStation 4 и Xbox One. А в некоторые можно играть и на мобильных устройствах под управлением iOS и Android.

Без драйва чемпионата Формулы 1 и других знаковых событий автомобильного мира этого года, "бензиноголовым" приходится искать альтернативные способы заполнить пустоту. Предлагаем вам на некоторое время самим стать про-пилотами и гонщиками в виртуальном мире.

DIRT4

Платформы: ПК, PlayStation 4, Xbox One;

Релиз: 2017 год.

Автосимулятор DIRT4 – это эволюция популярной игры Colin McRae Rally, полностью посвящена тематике ралли. Игра была разработана Codemasters и выпущенная для платформ Microsoft Windows, PlayStation 4 и Xbox One, а в 2019 году вышла версия для macOS и Linux.

DIRT RALLY 2.0

Платформы: ПК, PlayStation 4, Xbox One;

Релиз: 2019 год.

Эта игра представляет собой одно из ответвлений серии DIRT от Codemasters. Это 13 игра цикла Colin McRae Rally и седьмая из серии DIRT. Она посвящена ралли и ралли-кроссу и признана официальной игрой чемпионата мира по ралли-кроссу FIA. В распоряжении игрока более полусотни мощных внедорожников и 8 локаций для гонок, что в точности воспроизводят реальные трассы.

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WRECKFEST

Платформы: ПК (Windows), PlayStation 4, Xbox One;

Релиз: 2018/2019 год.

Эта игра – отличный способ “отвести душу” и ездить так, как не надо ездить в реальной жизни. По крайней мере, на общественных дорогах. WRECKFEST называют идеологическим преемником серии FlatOut и менее популярной игры Destruction Derby. Игра посвящена такому необычному виду автоспорта, как Demolition Derby – соревновании, главной целью которого является разрушение машин соперников.

BURNOUT PARADISE REMASTERED

Платформы: ПК (Windows), PlayStation 4/PlayStation 4 Pro, Xbox One, Nintendo Switch;

Релиз: 2018/2020 год.

Выпуск обновления Remastered включает 8 дополнительных наборов (DLC), с которыми список доступного транспорта расширяется до 150 единиц, пополняется мотоциклами и новыми режимами игры. “Жизнь” в виртуальном мире Парадайз Сити захватывает. “Идеальный игровая площадка, сплошная сетевая гоночная трасса для вас и ваших друзей” – так описывают игру разработчики.

F1 2019

Платформы: ПК (Windows), PlayStation 4, Xbox One;

Релиз: 2019 год.

Очередное эпическое творение Codemasters, посвященное Королевским гонкам – Формула 1,а также младшей серии Формула 2. Чрезвычайно реалистичная, авторизованная FIA игра включает все гоночные треки (21), двадцать пилотов и десять команд реального чемпионата 2019 Formula One World Championship. Попробуйте обогнать действующего чемпиона Льюиса Хэмилтона!

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FORZA HORIZON 4

Платформы: ПК (Windows), Xbox One;

Релиз: 2018 год.

Forza Horizon 4 – четвертая серия Horizon и одиннадцатая из коллекции Forza. Впервые в серии в игровом мире меняются сезоны. В базовой версии игры представлено 670 лицензированных машин, а постоянные обновления добавляют еще больше самых разнообразных автомобилей по тематике: авто Джеймса Бонда, боевые “корчи” Formula Drift, ретро машины в коллекции Barrett-Jackson Car Pack и тому подобное. Соревнования проходят на трассах Великобритании, однако игрок также может создать трассу самостоятельно. В онлайн-режиме открывается доступ на сервера, где может быть до 72 игроков. Один из самых авторитетных порталов, посвященных играм – IGN, оценил Forza Horizon 4 на 9.6 из 10 баллов.

FORZA MOTORSPORT 7

Платформы: ПК (Windows), Xbox One;

Релиз: 2017 год.

Этот гоночный автосимулятор предлагает более 700 автомобилей и более 200 различных конфигураций в гонке на 30 мест. Впервые для серии Motorsport применена динамическая смена погодных условий, которые влияют на поведение автомобилей на треке. Кроме того, впервые игрок может настраивать внешний вид своего гонщика-аватара.

PROJECT CARS 2

Платформы: ПК (Windows), PlayStation 4, Xbox One;

Релиз: 2017 год.

Игра предлагает 189 автомобилей на выбор, 140 гоночных треков в 60 уголках мира. Кроме традиционных спорткаров, игрок может посоревноваться на внедорожниках на ралли-кроссовых трассах. Project CARS 2 – одна из немногих видеоигр, с поддержкой технологии виртуальной реальности (VR), разрешением до 12К и возможностью выводить картинку на три экрана.

NEED FOR SPEED HEAT

Платформы: ПК (Windows), PlayStation 4, Xbox One;

Релиз: 2019 год.

Новейшая игра серии NFSpeed, как и предыдущие, предлагает пользователям гоночные соревнования в открытом мире вымышленного города Palm City, прообразом для которого стал город Майами. В игре представлено 127 автомобилей от 33 производителей. Чем лучше рейтинг получают игроки, тем агрессивнее становятся полицейские, преследующие стритрейсеров. Студия Electronic Arts также выпустила приложение для мобильных устройств на iOS и Android под названием NFS Heat Studio, который позволяет пользователям пополнять свой автопарк в игре и получать разнообразные бонусы.

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GRID

Платформы: ПК (Windows), Stadia, PlayStation 4, Xbox One;

Релиз: 2019 год.

Главным отличием игры GRID является так называемая Nemesis System – поведение виртуальных соперников на треке, которые становятся агрессивными, если игрок слишком сильно или часто сталкивается с ними. В игре представлены 22 локации, разнообразные гоночные серии (GT1, GT3, GT4, GTE) и наборы машин в категориях Touring, GT, Tuner, Stock, Prototype и Open Wheeler – всего 59 автомобилей.

CRASH TEAM RACING: NITRO-FUELED

Платформы: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch;

Релиз: 2019 год.

Эта игра понравится младшей аудитории, хотя картинговые соревнования анимационных героев захватывают и взрослых. Игра включает 56 игровых персонажей (из всех предыдущих игр серии) и 33 машины. Эксперты IGN, Game Critics Awards и The Game Awards назвали CTR “Лучшей гоночной игрой 2019 года”.

TT ISLE OF MAN RIDE ON THE EDGE 2

Платформы: ПК (Windows), PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch;

Релиз: 2020 год.

Говорят, что байкеры делят мото-гонки на два вида: гонка на острове Мэн и все другие. Маршрут через гору Снеффель, длиной 60,7 километра, со всеми своими 264 поворотами, считается более сложным за все трассы MOTO GP вместе взятые. В продолжении оригинальной игры 2018 года, авторы добавили 17 новых треков и 18 мотоциклов (всего 56), и усовершенствовали игровую физику. В режиме игры онлайн можно соревноваться с семью реальными соперниками. Кстати, первую часть игры сейчас можно купить с огромной скидкой.

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