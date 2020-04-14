У списку є ігри для ПК, PlayStation 4 та Xbox One. А в деякі можна грати і на мобільних пристроях під управлінням iOS та Android.

Без драйву чемпіонату Формула 1 та інших знакових подій автомобільного світу цього року, "бензиноголовим" доводиться шукати альтернативних способів заповнити порожнечу. Пропонуємо вам на якийсь час самим стати про-пілотами та гонщиками у віртуальному світі.

DIRT4

Платформи: ПК, PlayStation 4, Xbox One;

Реліз: 2017 рік.

Автосимулятор DIRT4 – це еволюція популярної гри Colin McRae Rally, повністю присвячена тематиці ралі. Гра була розроблена і випущена Codemasters для платформ Microsoft Windows, PlayStation 4 і Xbox One, а в 2019 році вийшла версія для macOS і Linux.

DIRT RALLY 2.0

Платформи: ПК, PlayStation 4, Xbox One;

Реліз: 2019 рік.

Ця гра являє собою одне з відгалужень серії DIRT від Codemasters. Це 13 гра циклу Colin McRae Rally та сьома з серії DIRT. Вона присвячена ралі та ралі-кросу і визнана офіційною грою чемпіонату світу з ралі-кросу FIA. В розпорядженні гравця більше півсотні потужних позашляховиків і 8 локацій для перегонів, що в точності відтворюють реальні траси.

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WRECKFEST

Платформи: ПК (Windows), PlayStation 4, Xbox One;

Реліз: 2018/2019 рік.

Ця гра – чудовий спосіб “відвести душу” і їздити так, як не треба їздити в реальному житті. Принаймі, на громадських дорогах. WRECKFEST називають ідеологічним спадкоємцем серії FlatOut та менш популярної гри Destruction Derby. Гра присвячена такому незвичайному виду автоспорту, як Demolition Derby – змаганні, головною метою якого є руйнування машин суперників.

BURNOUT PARADISE REMASTERED

Платформи: ПК (Windows), PlayStation 4/PlayStation 4 Pro, Xbox One, Nintendo Switch;

Реліз: 2018/2020 рік.

Випуск оновлення Remastered включає 8 додаткових наборів (DLC), з якими список доступного транспорту розширюється до 150 одиниць, поповнюється мотоциклами та новими режимами гри. “Життя” у віртуальному світі Парадайз Сіті захоплює. “Ідеальний ігровий майданчик, суцільна мережева гоночна траса для вас і ваших друзів” – так описують гру розробники.

F1 2019

Платформи: ПК (Windows), PlayStation 4, Xbox One;

Реліз: 2019 рік.

Чергове епічне творіння Codemasters, присвячене Королівським перегонам – Формула 1,а також молодшій серії Формула 2. Надзвичайно реалістична, авторизована FIA гра включає всі гоночні треки (21), двадцять пілотів та десять команд реального чемпіонату 2019 Formula One World Championship. Спробуйте обігнати чинного чемпіона Льюїса Хемілтона!

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FORZA HORIZON 4

Платформи: ПК (Windows), Xbox One;

Реліз: 2018 рік.

Forza Horizon 4 – четверта серія Horizon і одинадцята з колекції Forza. Вперше у серії в ігровому світі змінюються сезони. В базовій версії гри представлено 670 ліцензованих машин, а постійні оновлення додають ще більше найрізноманітніших автомобілів за тематикою: авто Джеймса Бонда, бойові “корчі” Formula Drift, ретро машини у колекції Barrett-Jackson Car Pack тощо. Змагання відбуваються на трасах Великобританії, однак гравець також може створити трасу самостійно. В онлайн-режимі відкривається доступ на сервери, де може бути до 72 гравців. Один з найавторитетніших порталів, присвячених іграм – IGN, оцінив Forza Horizon 4 на 9.6 із 10 балів.

FORZA MOTORSPORT 7

Платформи: ПК (Windows), Xbox One;

Реліз: 2017 рік.

Цей гоночний автосимулятор пропонує більше 700 автомобілів і більше 200 різних конфігурацій в гонці на 30 місць. Вперше для серії Motorsport застосована динамічна зміна погодних умов, котрі впливають на поведінку автомобілів на треку. Крім того, вперше гравець може налаштовувати зовнішній вигляд свого гонщика-аватара.

PROJECT CARS 2

Платформи: ПК (Windows), PlayStation 4, Xbox One;

Реліз: 2017 рік.

Гра пропонує 189 автомобілів на вибір, 140 гоночних треків у 60 куточках світу. Окрім традиційних спорткарів, гравець може позмагатись на позашляховиках на ралі-кросових трасах. Project CARS 2 – одна з небагатьох відеоігор, з пітримкою технології віртуальної реальності (VR), розподільчою здатністю до 12К та можливістю виводити зображення на три екрани.

NEED FOR SPEED HEAT

Платформи: ПК (Windows), PlayStation 4, Xbox One;

Реліз: 2019 рік.

Найновіша гра серії NFSpeed, як і попередні, пропонує користувачам гоночні змагання у відкритому світі вигаданого міста Palm City, прообразом для якого стало місто Майамі. У грі представлено 127 автомобілів від 33 виробників. Чим кращий рейтинг здобувають гравці, тим агресивнішими стають поліцейські, що переслідують стрітрейсерів. Студія Electronic Arts також випустила додаток для мобільних пристроїв на iOS та Android під назвою NFS Heat Studio, котрий дозволяє користувачам поповнювати свій автопарк у грі та отримувати різноманітні бонуси.

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GRID

Платформи: ПК (Windows), Stadia, PlayStation 4, Xbox One;

Реліз: 2019 рік.

Головною відмінністю гри GRID є так звана Nemesis System – поведінка віртуальних суперників на треку, котрі стають агресивнішими, якщо гравець занадто сильно або часто зіштовхується з ними. У грі представлено 22 локації, різноманітні гоночні серії (GT1, GT3, GT4, GTE) та набори машин у категоріях Touring, GT, Tuner, Stock, Prototype і Open Wheeler – загалом 59 автомобілів.

CRASH TEAM RACING: NITRO-FUELED

Платформи: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch;

Реліз: 2019 рік.

Ця гра сподобається молодшій аудиторії, хоча картингові змагання анімаційних героїв захоплюють і дорослих. Гра включає 56 ігрових персонажів (з усіх попередніх ігор серії) та 33 машини. Експерти IGN, Game Critics Awards та The Game Awards назвали CTR “Кращою гоночною грою 2019 року”.

TT ISLE OF MAN RIDE ON THE EDGE 2

Платформи: ПК (Windows), PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch;

Реліз: 2020 рік.

Кажуть, що байкери ділять мото-перегони на два види: гонку на острові Мен та усі інші. Маршрут через гору Снеффель, довжиною 60,7 кілометри, з усіма своїми 264 поворотами, вважається складнішим за всі траси MOTO GP разом узяті. У продовженні оригінальної гри 2018 року, автори додали 17 нових треків та 18 мотоциклів (загалом 56), та вдосконалили ігрову фізику. В режимі гри онлайн можна змагатись з сімома реальними суперниками. До речі, першу частину гри зараз можна придбати з величезною знижкою.

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