Тут ви знайдете веселі сімейні комедії та гостросюжетні бойовики, трилери і фантастичні стрічки, анімаційні фільми – дивіться трейлери фільмів 2015-2019 років українською.

В переважній більшості випадків усі фільми з цієї добірки присвячені автомобілям, вони є такими ж героями сюжету, як і люди. Є й винятки, як останній фільм про таємного агента 007 чи стрічка від Dreamworks “Шпигуни під прикриттям” із супертехнологічним прототипом Audi RSQ e-tron. Не всі з цих картин були в українському прокаті, тож деякі з фільмів не мають українського дубляжу.

Кіно про авто 2015 року

Шалений Макс: дорога гніву

Mad Max: Fury Road

Форсаж 7

Fast & Furious 7

Поліцейська тачка

Cop car

007: Спектр

Spectre



Бонус: пародія на франшизу “Форсаж” під назвою “Суперфорсаж” д​​​​оступна для безкоштовного перегляду в українському озвученні.

Фільми про авто 2016

Автобан

Collide



Італійська гонщиця

Veloce come il vento

Українською не дублювався.

Фільми про автомобілі 2017 року

Форсаж 8

The Fate of the Furious

На драйві

Baby Driver 2017

Скандинавський форсаж 2

Børning 2

Українською не дублювався.

Овердрайв

Overdrive

Автомонстри / Монстр-траки

Monster Trucks

Тачки 3

Cars 3

Удача Лохана

Logan Lucky

Не гальмуй

À fond

Кіно про автомобілі 2018

Смертельні перегони 4

Death Race: Beyond Anarchy

Не озвучувався українською.

Бамблбі

Bumblebee

Фільми про автомобілі 2019 року

Аутсайдери / Ford проти Ferrari

Ford v Ferrari

Форсаж: Хоббс і Шоу

Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw

Тачка на мільйон

Driven

Водій для копа

Stuber

Очима собаки

The Art of Racing in the Rain

Форсаж: Гонщики-шпигуни (анімаційний серіал)

Fast & Furious: Spy Racers

Запланований показ з українським озвученням.

Картінг

Go Karts!

Шпигуни під прикриттям

Spies in Disguise

