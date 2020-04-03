Тут ви знайдете веселі сімейні комедії та гостросюжетні бойовики, трилери і фантастичні стрічки, анімаційні фільми – дивіться трейлери фільмів 2015-2019 років українською.
В переважній більшості випадків усі фільми з цієї добірки присвячені автомобілям, вони є такими ж героями сюжету, як і люди. Є й винятки, як останній фільм про таємного агента 007 чи стрічка від Dreamworks “Шпигуни під прикриттям” із супертехнологічним прототипом Audi RSQ e-tron. Не всі з цих картин були в українському прокаті, тож деякі з фільмів не мають українського дубляжу.
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Кіно про авто 2015 року
Шалений Макс: дорога гніву
Mad Max: Fury Road
Форсаж 7
Fast & Furious 7
Поліцейська тачка
Cop car
007: Спектр
Spectre
Бонус: пародія на франшизу “Форсаж” під назвою “Суперфорсаж” доступна для безкоштовного перегляду в українському озвученні.
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Фільми про авто 2016
Автобан
Collide
Італійська гонщиця
Veloce come il vento
Українською не дублювався.
Фільми про автомобілі 2017 року
Форсаж 8
The Fate of the Furious
На драйві
Baby Driver 2017
Скандинавський форсаж 2
Børning 2
Українською не дублювався.
Овердрайв
Overdrive
Автомонстри / Монстр-траки
Monster Trucks
Тачки 3
Cars 3
Удача Лохана
Logan Lucky
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Не гальмуй
À fond
Кіно про автомобілі 2018
Смертельні перегони 4
Death Race: Beyond Anarchy
Не озвучувався українською.
Бамблбі
Bumblebee
Фільми про автомобілі 2019 року
Аутсайдери / Ford проти Ferrari
Ford v Ferrari
Форсаж: Хоббс і Шоу
Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw
Тачка на мільйон
Driven
Водій для копа
Stuber
Очима собаки
The Art of Racing in the Rain
Форсаж: Гонщики-шпигуни (анімаційний серіал)
Fast & Furious: Spy Racers
Запланований показ з українським озвученням.
Картінг
Go Karts!
Шпигуни під прикриттям
Spies in Disguise
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