Здесь вы найдете веселые семейные комедии и остросюжетные боевики, триллеры и фантастические ленты, анимационные фильмы - смотрите трейлеры фильмов 2015-2019 годов на украинском.

В подавляющем большинстве случаев все фильмы из этой подборки посвящены автомобилям, они являются такими же героями сюжета, как и люди. Есть и исключения, как последний фильм о тайном агенте 007 или лента от Dreamworks “Шпионы под прикрытием” с супертехнологичным прототипом Audi RSQ e-tron. Не все из этих картин были в украинском прокате, поэтому некоторые из фильмов не имеют украинского дубляжа.

Кино об авто 2015 года

Безумный Макс: дорога ярости

Mad Max: Fury Road

Форсаж 7

Fast & Furious 7

Полицейская тачка

Cop car

007: Спектр

Spectre



Бонус: пародия на франшизу “Форсаж” под названием “Суперфорсаж” доступна для бесплатного просмотра в украинской озвучке.

Фильмы об авто 2016

Автобан

Collide



Итальянская гонщица

Veloce come il vento

На украинском не дублировался.

Фильмы об автомобилях 2017 года

Форсаж 8

The Fate of the Furious

Драйв

Baby Driver 2017

Скандинавский форсаж 2

Børning 2

На украинском не дублировался.

Овердрайв

Overdrive

Монстр-траки

Monster Trucks

Тачки 3

Cars 3

Удача Логана

Logan Lucky

Без тормозов

À fond

Кино об автомобилях 2018

Смертельная гонка 4: Вне анархии

Death Race: Beyond Anarchy

Не озвучивался на украинском.

Бамблби

Bumblebee

Фильмы об автомобилях 2019 года

Аутсайдеры / Ford против Ferrari

Ford v Ferrari

Форсаж: Хоббс и Шоу

Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw

Тачка на миллион

Driven

Али, рули!

Stuber

Невероятный мир глазами Энцо

The Art of Racing in the Rain

Форсаж: Шпионские гонки (анимационный сериал)

Fast & Furious: Spy Racers

Запланирован показ с украинской озвучкой.

Картинг

Go Karts!

Камуфляж и шпионаж

Spies in Disguise

