Камеры автоматической фиксации нарушений ПДД заработают с 1 мая. Карантин пока что не помешал планам по введению этой системы.

Об этом сообщил директор Департамента коммуникаций в МВД Украины Артем Шевченко. “МВД Украины напоминает, что карантин – карантином, вирус – вирусом, а автофотовидеофиксацию нарушений ПДД и рассылку сообщений об этом пока никто не отменял. Они должны заработать с 1 мая. Хотя возможно и отсрочки в связи с карантином”, – говорит представитель МВД.

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“Это одна из вновь установленных новых камер в Киевской области на выезде в сторону Житомира на 44 км трассы международного значения Киев – Чоп. Частный автотранспорт, между прочим, в отличие от автобусов, трамваев и троллейбусов, не является общественным местом, карантинные ограничения пока на него не распространяются. Сбрасывайте скорость, а еще лучше оставайтесь дома”, – написал Артем Шевченко на своей странице в соцсети возле фото с камерой автофиксации.

автофиксации.

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