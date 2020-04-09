Камери автоматичної фіксації порушень ПДР запрацюють з 1 травня. Карантин поки що не став на заваді планам зі втілення цієї системи.

Про це повідомив Директор Департаменту комунікацій в МВС України Артем Шевченко. «МВС України нагадує, що карантин - карантином, вірус - вірусом, а автофотовідеофіксацію порушень ПДР і розсилку повідомлень про це поки що ніхто не відміняв. Вони мають запрацювати з 1 травня. Хоча можливе і відтермінування у зв’язку із карантином», - каже речник МВС.

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«Це одна із щойно встановлених нових камер у Київській області на виїзді у бік Житомира на 44 км траси міжнародного значення Київ - Чоп. Приватний автотранспорт, між іншим, на відміну від автобусів, трамваїв і тролейбусів, не є громадським місцем, карантині обмеження поки на нього не розповсюджуються. Скидайте швидкість, а ще краще залишайтесь вдома»,- написав Артем Шевченко на своїй сторінці у соцмережі біля фото з камерою автофіксації.

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