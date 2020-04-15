Видовищне ДТП сталось кілька днів тому у Польщі. На щастя, всі учасники залишились живі.

У містечку Рабієн (Rąbień) водій не впорався з керуванням, вилетів на клумбу та піднявшись на висоту близько чотирьох метрів влетів у церковну огорожу.

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41-річний водій автомобіля Suzuki Swift на великий швидкості виїхав на перехрестя з круговим рухом та використавши клумбу як трамплін злетів у повітря. Зламав верхівку дерева, перелетів через пам’ятник та зупинився лише біля церковної огорожі.

Скоріш за все водій перебував в стані алкогольного сп’яніння. Підтвердить чи спростує цю інформацію аналіз крові. Зараз водій знаходиться в лікарні.

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