Юристи назвали штраф за їзду вдень без увімкнених фар незаконним

З 1 жовтня по 1 травня на всіх автомобілях поза населеними пунктами повинно бути ввімкнено ближнє світло фар. Не виконання цієї вимоги дійсно є порушенням Правил.

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Однак накласти штраф за їзду без світла вдень поліцейські не мають права.

Стаття 122 КУпАП передбачає відповідальність за порушення правил користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами лише при початку руху чи зміні його напрямку.

Тому, рух без увімкнених фар буде порушенням, але відповідальність за це порушення настає згідно статті 125 Кодексу, як за “інші порушення правил дорожнього руху” і тягне за собою лише попередження.

Якщо ж поліцейський таки виніс постанову за статтею 122 КУпАП – потрібно звертатись до суду.

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