Юристы назвали штраф за езду днем без включенных фар незаконным

С 1 октября по 1 мая на всех автомобилях за пределами населенных пунктов должен быть включен ближний свет фар. Невыполнение этого требования действительно является нарушением Правил.

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Однако наложить штраф за езду без света днем полицейские не имеют права.

Статья 122 КоАП предусматривает ответственность за нарушение правил пользования внешними осветительными приборами или предупредительными сигналами только при начале движения или изменении его направления.

Поэтому, движение без включенных фар будет нарушением, но ответственность за это нарушение наступает согласно статье 125 Кодекса, как за "другие нарушения правил дорожного движения" и влечет за собой лишь предупреждение.

Если же полицейский все таки вынес постановление по статье 122 КУоАП – нужно обращаться в суд.

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