Просто нагадаємо, що максимальна швидкість крихітного німецького сітікара – 135 км/год.

Найцікавіше, що водію-порушнику таки вдалось “скинути копів з хвоста”!

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Історія трапилась поблизу міста Фенікс у штаті Арізона. Як повідомляє Fox 10 Pheonix, водія Smart Fortwo, начебто запідозрили у крадіжці в супермаркеті Walmart, через що до магазину викликали поліцію. Коли правоохоронці прибули на місце, вони знайшли його на парковці і, після короткої суперечки між ними, чоловік вскочив у свій автомобільчик та подався геть.

Поліцейські кинулись навздогін, викликали підкріплення і робили все, що потрібно у таких випадках. Навіть виставили на шляху втікача кордон з металевими шипами на дорозі. Незважаючи ні на що, Smart продовжував втечу на своїй “блискавичній швидкості”.



З невідомих причин переслідування було припинено офіцерами. Не виключено, що вони “пробили” власника машини у своїй базі та вже знали, хто він і де живе, тож вирішили припинити гонитву, щоб не наражати на небезпеку інших учасників руху.

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