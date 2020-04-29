Главная тематика его работ – анимализм.

Мастер по имени Птолемей Эрлингтон последние 17 лет превращает ненужный хлам в анималистические скульптуры. Чаще всего он использует в качестве материала пластиковые колпаки от авто.

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Свои работы он называет Hubcap Creatures – “колпаковые существа” и продает их на одноименном сайте. Например, 82-сантиметровую скульптуру ворона с названием Russel Crow (аллюзия на имя актера Russell Crowe) художник оценил в 700 фунтов – 23 660 гривен по текущему курсу.

Фото: скульптуры из колесных колпаков / Hubcap Creatures

"Hubcap Creatures полностью изготовлены из отходов и переработанных материалов. Все колпаки от колесных дисков, как правило, были найдены мной на обочинах дорог, поэтому несут шрамы предыдущей жизни в виде царапин и потертостей. Я считаю, что эти отметки добавляют текстуры и истории моим существам”, – пишет Птолемей.

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