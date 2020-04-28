Дизайнеры уже не раз доказывали, что кузов Лада Нива, который не изменился с 1970-х годов, является благодатной основой, которую можно осовременить несколькими легкими штрихами. И производитель продолжает показывать концепты и отправлять их в хранилище, а на конвейере держит то, что есть.

Даже незначительный рестайлинг автомобиля – дело затратное, не говоря о полной модернизации, при смене поколений. И когда речь идет об один из самых доступных внедорожников в мире, понятно, что каждая копейка в его себестоимости придирчиво считается. К тому же, внешний вид для Нивы никогда не имел особого значения. Но ничто не мешает размышлять на эту тему.

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Дилеры "АвтоВАЗ" продают классическую Ниву под названием LADA 4x4. И если ввести в поиске запрос Lada 4x4 Niva 2020, то картинки в результатах ничем не будут отличаться от изображений по запросу “ВАЗ-2121 Нива”. Другое дело, если искать “концепт Нива”. Лучшее, на что способен автопроизводитель – концепт Lada 4х4 Vision, представленный в 2018 году.



Фото: концепт Lada 4х4 Vision обещали выпустить в 2021 году / Lada

С тех пор о нем ничего не слышно, хотя дизайнеры часто используют его для создания рендеров. Как, например, художник чешского портала Auto.cz.

Фото: G-Niva на рендерах Aleksandr Isaev / Aleksandr Isaev

В этом же случае, в качестве стилистической основы художник Aleksandr Isaev использовал лучшие решения Mercedes-Benz G-Class. Название G-Niva предложил сам фотошопер – это можно прочитать как “Жатва”. Несмотря на то, что между Niva и G-Class – колоссальная разница в цене, обе машины известны своей длинной “жизнью” на конвейере и отличными качествами на бездорожье. В визуальном концепте G-Niva они соединились в полной гармонии.

Интересно, что могло бы быть под капотом G-Niva? Нечто среднее между 1,7-литровым четырехцилиндровым агрегатом Лады и 4-литровым твин-турбо V8 от G-Class, кажется, было бы отличным решением.

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