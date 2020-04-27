Нагнетатель и пара турбин на модифицированном V8 покажут еще и магию мгновенного осушения бензобака. Но ведь какая красота.

Этот Ford Mustang начал жизнь как обычная модель 1965 года, но однажды попал в руки кастомайзеров, которые нашпиговали его так, что теперь он стоит миллион. По мнению собственника.

Смотрите также: Maybach, которым пренебрег Гитлер, нашли в лесу под Киевом

Какой бы не была реальная стоимость этого “Мустанга”, он является одним из самых мощных и быстрых в своем роде, да и вид имеет незаурядный. Канал Barcroft Cars посвятил ему очередной выпуск своего шоу.

Сейчас автомобиль находится под опекой Шона Дэвиса из Autotopia – высококлассного хранилища автомобилей в Лос-Анджелесе. Проект начался с дешевого автомобиля-донора и постепенно перерос в полную, тотальную модификацию.

Абсолютно каждая деталь здесь новая. Включая нестандартный металлический корпус, изготовленный вручную, а также все элементы подвески и торможения. Утверждается, что более 10 тысяч человеко-часов было потрачено на создание того, что сейчас с любовью называют "Почтенный Мустанг".

Под сделанным заново капотом скрывается модифицированный двигатель V8, оснащенный массивным нагнетателем и парой турбин. Сейчас мощность составляет 1003 л.с. на задних колесах, однако электроника позволяет перепрограммировать отдачу на 1200+ л.с. Агрегат подключен к гоночной секвентальной коробке спереди, как в кольцевых болидах GT3. Интерьер также вполне отвечает новому характеру и внешности автомобиля – кожа, хром, современная электроника и все красного цвета.

Также интересно: Базовый VW Golf 2020 выглядит совсем не аппетитно