Новому "Гольфу" есть чем привлечь покупателей, но он заставляет раскошелиться.

Основатель целого класса и законодатель моды в нем – Golf просто обязан быть всегда "в форме", как королева красоты или олимпийский чемпион. Или нет?

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Когда новое, восьмое, поколение Volkswagen Golf доберется в Украину – ​​​​​​​пока не известно. Но уже сейчас, имея время на самоизоляции, можно поиграть с конфигуратором модели на немецком сайте. Начать придется с самого простого выполнения хэтчбека, который немецким покупателям доступен по цене от 19 995 евро. И вид машины побуждает, даже заставляет, пользователя потратиться на несколько дополнительных опций, потому что такой “Гольф” отнюдь не похож на тот, что дебютировал в Вольфсбурге в октябре прошлого года.

Итак, базовая версия Golf предлагает 15-дюймовые стальные колеса с шинами 195/65 R15 и только темно-серый кузов Urago gray. Другой цвет кузова будет стоить от 230 (глянец) до 760 (металлик) и даже 1025 (перламутр) евро. Комплект легкосплавных 16-дюймовых дисков будет стоить лишние 980 евро. Хорошие 18-дюймовые диски, как у стендовой модели, для машины в базовой комплектации недоступны, но покупателям будут стоить даже дешевле – ​​​​​​​655 евро. Есть еще один вариант дизайна 18-дюймовых колес, по 765 евро.

В плане оснащения Golf, как и было обещано, имеет неплохое оборудование: полностью светодиодную оптику спереди и сзади, климат-контроль, цифровые приборы, мультируль, аудиосистему и даже систему бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой.

Фото: базовая версия Volkswagen Golf 2020 / Volkswagen

Под капотом такого хэтчбека работает 1-литровый трехцилиндровый турбомотор в паре с пятиступенчатой ​​механикой. Его отдача составляет 90 л.с. – ​​​​​​​гораздо скромнее, чем у Golf GTI TCR или 333-сильного Golf R.

За дополнительную плату для базовой версии модели доступны: обогрев сидений и руля в составе пакета зимних опций (625 евро), передний и задний парктроники (580 евро), за кресла с регулировкой высоты, центральным подлокотником и четырьмя USB-портами придется выложить 295 евро, круиз контроль (220 евро) и функция App-Connect для мультимедийной системы (225 евро).

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