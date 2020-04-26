Журналисты чешского портала Auto.CZ недавно протестировали современный внедорожник российского производства Lada 4x4 Niva и были, мягко говоря, разочарованы. А улучшить себе настроение решили с помощью упражнений в "Фотошопе".

Не беремся судить об уровне квалификации дизайнера Auto.cz, но, похоже, ему удалось сделать то, на что так и не решился "АвтоВАЗ".

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"Нива" на конвейере с 1977 года. Отличный автомобиль с точки зрения проходимости на бездорожье и ... все. Низкую начальную цену ему в актив записывать не стоит, поскольку продукция "АвтоВАЗ" славится своей способностью "сыпаться", только выехав из автосалона.

И хотя с 2000-х производитель взялся за глубокую модернизацию модели, появились различные версии, в том числе и "городская" – без полного привода, обновились силовые агрегаты, покупатели могут заказать машины с кондиционерами и электростеклоподъемниками, но, например, давно желанная автоматическая трансмиссия в модели так и не появилась.

Фото: актуальные Lada 4х4 и Urban / Auto.cz

Но главное, что первоначальный вид машины почти не изменился. И если бы речь шла о совершенно надежном в техническом плане автомобиль, как долгожители Mercedes-Benz G-Class, Jeep Wrangler или Land Rover Defender – ей можно было бы простить архаичный вид, но "Нива", вместо высокого качества, предлагает простоту самостоятельного ремонта и доступность запчастей.

Фото: визуальная концепция Lada 4x4 Niva 2020 от Auto.cz / Auto.cz

И даже с таким подходом "АвтоВАЗ" не боится экспортировать "Нивы" в Европу, где, несмотря на привлекательно низкие цены, внедорожники "Лада" не пользуются спросом. Попробуйте убедить немца или чеха, что "Нива" – лучше Duster или новый Jimny. Возможно, аргументом в пользу российского внедорожника мог бы стать свежий дизайн. Хотя он, конечно, и не влияет на надежность и долговечность автомобиля, которые значительно более важны для покупателей такой техники.

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