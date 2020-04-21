Этому Renault Duster всего год, однако на нем наездили уже 90 000 км, причем в довольно экстремальном режиме.

Тестовый "Рено Дастер" второго поколения 2019 года выпуска оснащен дизельным двигателем 1,5 dCI и 6-ступенчатой ​​механической коробкой передач, первая из которых по сути является понижающей. Задний привод, который включается вручную, помогает на бездорожье. И первый тест на полигоне показывает, что автомобиль легко проходит как диагональные вывешивания, так и глубокие рвы. У него хорошая геометрическая проходимость.

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Дизельный двигатель K9K хорошо известный по другим моделям Renault и Dacia. Проблемы в топливной системе в нем будут только тогда, когда в него заливать некачественную солярку. Также могут проворачиваться вкладыши коленвала. Впрочем, на этих моторах можно выезжать более полумиллиона км без капремонта.

Электросистема тоже имеет свои проблемы. Например, быстро мутнеют фары. Лакокрасочное покрытие на дверях вытирается резиновыми уплотнителями.

Если эксплуатировать машину в экстремальных условиях, то быстро выходит из строя подвеска – например, шарниры равных угловых скоростей, амортизаторы, стойки стабилизатора, а также рулевая рейка и тяга.

Впрочем, тестовый экземпляр прошел 90 тыс км в очень серьезных режимах и с большими ежедневными пробегами. И он выдержал их отлично. Поэтому если ездить этим "Рено" лишь на рыбалку раз в неделю, то Дастер выдержит гораздо больше.

Интересно, что бывшие в эксплуатации Renault Duster с 2018 года стоят от 14 до 22 тысяч долларов. Но новый Дастер стартует с 12 тысяч долларов и заканчивается на тех же 22 тысячах! Так есть ли смысл покупать подержанный? Ведь большая проблема б/у Renault Duster – это то, что его продают после эксплуатации в крупных предприятиях, где на них ездят много и не слишком берегут.

Напомним, что приобрести Renault в кредит дешевле, чем за полную стоимость.