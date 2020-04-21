Цьому Renault Duster всього рік, однак на ньому наїздили вже 90 000 км, причому в досить екстремальному режимі.

Тестовий «Рено Дастер» другого покоління 2019 року випуску оснащений дизельним двигуном 1,5 dCI та 6-ступінчатою механічною коробкою передач, перша з яких по суті є понижаючою.

Задній привод, який вмикається вручну, допомагає на бездоріжжі. І перший тест на полігоні показує, що автомобіль легко проходить як діагональні вивішування, так і глибокі рови. У нього добра геометрична прохідність.

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Дизельний двигун K9K добре відомий за іншими моделями Renault та Dacia. Проблеми в паливній системі у ньому будуть лише тоді, якщо в нього заливати неякісну солярку. Також можуть провертатися вкладиші колінвалу. Втім, на цих моторах можна виїздити більше півмільйона км без капремонту.

Електросистема теж має свої проблеми. Наприклад, швидко мутніють фари.

Лакофарбове покриття на дверях витирається гумовими ущільнювачами.

Якщо експлуатувати машину в екстремальних умовах, то швидко виходить з ладу підвіска – наприклад, шарніри рівних кутових швидкостей, амортизатори, стійки стабілізатора, а також рульова рейка і тяга.

Втім, тестовий екземпляр пройшов 90 тис км в дуже серйозних режимах і з великими щоденними пробігами. І він витримав їх відмінно. Тож якщо їздити цим «Рено» лише на риболовлю раз в тиждень, то Дастер витримає набагато більше.

Цікаво, що вживані Renault Duster з 2018 року коштують від 14 до 22 тисяч доларів. Але новий Дастер стартує з 12 тисяч доларів і закінчується на тих же 22 тисячах! Тож чи є сенс купувати вживаний? Адже велика проблема вживаних Renault Duster – це те, що його продають після експлуатації в великих підприємствах, де на них їздять багато та не дуже бережуть.

Нагадаємо, що придбати Renault в кредит дешевше, ніж за повну вартість.