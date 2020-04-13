Майже нове європейське авто проти вживаного “американця”: хто кого?

Перед покупцем автомобіля часто стає дилема: придбати нове авто класом нижче чи вживане – класом вище. Одну з таких мук вибору спробували вирішити на каналі SRT: вони взяли актуальний європейський Renault Duster 2019 року випуску та “американець” Jeep Renegade в максимальній комплектації Trail Hawk, випущений у 2016 році. У обох автомоблів – повний привід, який водій може підключити вручну.

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