Почти новое европейское авто против подержанного "американца": кто кого?

Перед покупателем автомобиля часто становится дилемма: купить новое авто классом ниже или подержанное – классом выше. Одну из таких мук выбора попытались решить на канале SRT: они взяли актуальный европейский Renault Duster 2019 года выпуска и “американец” Jeep Renegade в максимальной комплектации Trail Hawk, выпущенный в 2016 году. У обоих автомобилей – полный привод, который водитель может подключить вручную.

Смотрите тесты двух внедорожников на легком бездорожье:

Напомним, что названы 7 внедорожников с ресурсом в 500 000 км.