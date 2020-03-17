Портал iSeeCars обнародовал статистику наиболее выносливых машин на американском рынке. Лишь 1% современных автомобилей способны без проблем достичь отметки в 200 000 миль на одометре (320 тыс км) и только 0,03% имеют шанс пересечь отметку в 300 000 миль или 480 000 километров.

Внедорожники и пикапы не теряют популярности в США в течение долгого времени и составляют значительную часть машин на дорогах. И именно машины этого класса оказались наиболее выносливыми - ни одного седана или легкого кроссовера в списке нет..

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Цифровой указатель в процентах у названия авто обозначает, сколько машин данной модели способны "дожить" до отметки в 300 000 миль или 482 000 киломметрив на одометре.

Toyota Tundra 0,2%

Toyota Tundra продається не так добре, як головний суперник – Ford F-Серії, та це єдиний повнорозмірний пікап у цьому списку.

Toyota 4Runner 0,2%

Опять Toyota. На этот раз известная своей надежностью и неприхотливостью модель 4Runner. Значительную часть своих агрегатов внедорожник делит с пикапом Tacoma.

GMC Yukon XL 0,2%

Модель с индексом XL имеет удлиненную колесную базу и является крупнейшим из внедорожников марки. Данная модель почти идентична Chevrolet Suburban, который значится в списке следующим.

Chevrolet Suburban 0,2%

Оба полноразмерные SUV - Suburban и Yukon XL - часто выбирают покупатели с большими семьями, которым эти машины служат годами.

Ford Expedition 0,2%

Не менее популярен на рынке и полноразмерный внедорожник от "Форд" со своим новым "маленьким" мотором EcoBoost V6 3.5. Очевидно, отказ от 5,4-литрового V8 НЕ ухудшила общего ресурса модели.

Toyota Sequoia 0,4%

Третья, но не последняя Toyota в списке. Sequoia с тремя рядами сидений знает, как угождать большим семьям и таскать прицепы не хуже Suburban, Yukon или Expedition.

Toyota Land Cruiser 1,5%

Было бы странно не увидеть в этом списке легендарный "Ленд Крузер". Полтора процента этих машин преодолевают отметку в 300 000 миль на одометре.

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