В течение первого года производства "Голубой овал" запланировал выпустить 50 тысяч Mach-E, 45 тысяч из них уже забронированы.

Электрический кроссовер Ford произвел молниеносный эффект на рынке: всего за несколько месяцев до Mustang Mach-E внесли свои 500 долларов бронирования 45 тысяч покупателей.

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Портал InsideEVs сообщает, что член клуба MachEClub недавно также забронировал один из электрических кроссоверов Ford и получил номер бронирования 45,0XX, что свидетельствует о том, что первая партия Mach-E практически распродана. Подчеркивается, что речь идет именно о бронировании, а не фактически распроданных машинах. Полноценное производство Ford Mustang Mach-E начнется только осенью этого года, а первые машины клиенты начнут получать в четвертом квартале 2020-го.

Ранее Ford обнародовал анализ уже собранных заявок, в которой показано, что 80% заказов приходится на Mach-E с аккумуляторами увеличенной емкости, полноприводные версии машины выбрали 55% потенциальных покупателей, а спортивную версию Mach-E GT выбрали для себя 30% заказчиков.

Ford Mustang Mach-E оснащается силовой установкой мощностью 255 или 332 лошадиные силы и может проезжать без подзарядки от 340 до 600 километров. Наиболее производительная версия имеет агрегат на 459 лошадиные силы и разгоняется до первой сотни за 3,5 секунды.

Фото: Ford Mustang Mach-E / Ford

Цены на Mach-E стартуют с отметки в 43 тысяч долларов, а электрокары из серии First Edition стоят от 59,9 тысячи долларов.

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