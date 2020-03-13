Вопреки цифрологии и суевериям, старт назначен на пятницу 13-го.

Компания Tesla известна своими постоянными задержками производственных процессов и планов поставки машин клиентам, однако в этот раз все наоборот.

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На презентации компактного родстера Model Y минувшей весны производитель объявил, что первые машины покупатели смогут получить осенью 2020 года. Впоследствии Tesla начала называть все более ранние сроки, пока не дошло до даты 15 марта – символично, ровно через год, после презентации. Однако теперь стало известно, что первые заказчики получат свои кроссоверы уже сегодня, 13-го числа.

Портал Electrek сообщает, что речь идет примерно о 1700 батарейных кроссоверов, которые клиенты получат в начале следующей недели. Первые клиентские машины будут в самой дорогой комплектации Tesla Model Y Performance, которая в США оценена в 60 990 долларов. Такая версия имеет запас хода в 507 километров и набирает первую сотню на спидометре за 3,5 секунды. Вслед за первой, клиенты начнут получать машины в комплектации Long Range (на 8 тысяч долларов дешевле), которая имеет такой же запас хода, но более скромные динамические характеристики.

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